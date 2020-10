Gli viene impedito di fare visita al nipote al Regina Margherita, dà in escandescenze: arrestato 47enne

Voleva entrare al Regina Margherita per fare visita al nipote ricoverato, ricoverato in terapia intensiva, ma è stato bloccato. E' stato in quel momento che ha preso a dare in escandescenze, distruggendo alcune delle cose che gli sono capitate sotto mano (come i paletti utilizzati per organizzare file e accessi), aggredendo il personale di vigilanza e poi scagliandosi anche contro i carabinieri, che erano stati chiamati a intervenire.



E' stato così arrestato (e sarà processato per direttissima) un 47enne pregiudicato, accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.