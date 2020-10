Coldiretti: “Indennità compensativa: le risorse sono ancora insufficienti”

"Continuano a non essere sufficienti le risorse relative all’indennità compensativa. Stanziare fondi pari al 49 per cento delle effettive esigenze, significa che a farne le spese sono le ottomila aziende agricole che continuano a svolgere un’insostituibile presidio di territori svantaggiati. Tutto ciò anche a fronte delle difficoltà legate all’emergenza Covid-19 che le imprese hanno subito", evidenzia Fabrizio Galliati presidente di Coldiretti Torino , a commento della delibera della Regione Piemonte rispetto alla Misura 13 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per i premi della campagna 2020.

"Nel corso del Consiglio di Coldiretti Piemonte, tenuto nei giorni scorsi, al quale hanno partecipato il governatore della Regione, Alberto Cirio, e il vicepresidente, Fabio Carosso è stata toccata questa questione, in relazione alla quale sia Alberto Cirio, che Fabio Carosso, davanti ai dirigenti Coldiretti di tutte le federazioni del Piemonte, si sono impegnati a reperire ulteriori fondi - prosegue Galliati -. E’ importante vengano garantite ai territori rurali vitalità e condizioni che permettano una continuità produttiva e gestionale delle imprese perché in gioco, oltre all’offerta alimentare di qualità che tali aziende stanno garantendo, vi sono anche il mantenimento e la cura dello spazio naturale. Considerando, quindi, che le regole del Psr, Programma di sviluppo rurale, prevedono la possibilità di poter integrare le risorse per riequilibrare il premio spettante a ogni singolo beneficiario, per Coldiretti è necessario venga compiuto ogni sforzo affinché, in tempi rapidi, sia possibile fornire risposte certe alle nostre imprese”.