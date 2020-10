Ex Embraco, il sindaco di Chieri: "Mercoledì un momento di confronto con gli imprenditori del territorio"

"In questi mesi abbiamo seguito con attenzione gli sviluppi della vertenza ex Embraco/Ventures, una vicenda che coinvolge in profondità la nostra comunità. Mentre il ministero per lo Sviluppo Economico lavora alla creazione di un polo dei compressori per elettrodomestici ItalComp, è nostro compito favorire alternative occupazionali, coinvolgendo gli imprenditori dei nostri territori, disponibili ad assorbire quote di lavoratori": lo annuncia il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.

"Per questo, dopo l’incontro del 12 ottobre rivolto ai lavoratori e incentrato sull’assegno di ricollocazione, abbiamo organizzato per mercoledì 28 ottobre, alle 18, ovviamente in modalità da remoto, un incontro con Sindaci e imprenditori del territorio, per approfondire il tema degli incentivi, agevolazioni e opportunità che saranno illustrate dai rappresentanti di Regione Piemonte, Anpal, Agenzia Piemonte Lavoro e Centri per l’impiego".