Coronavirus, decisa la chiusura del Pronto Soccorso dell'ospedale di Carmagnola

Sabato era stata deciso lo stop nelle ore notturne, dalle 20 alle 8, adesso arriva quello h24: l'emergenza coronavirus porta alla chiusura del Pronto Soccorso dell'ospedale San Lorenzo di Carmagnola, che sta per essere trasformato in Covid hospital.

In una nota appena diffusa dall'Asl To5, si dichiara che "a seguito di una disposizione immediatamente esecutiva dall’Unità di Crisi regionale, del Dipartimento Interaziendale per le “malattie ed emergenze infettive” (Dirmei) e dal Direttore del settore Emergenza Covid, per rispondere all’emergenza pandemica Covid-19 e alla rapida progressione epidemica, è disposta l’immediata (a far data da questa sera) chiusura per le 24 ore del Pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola".

Il provvedimento sarà valido fino al superamento dell’emergenza Coronavirus. Quindi, al momento, durerà fino a data da destinarsi.