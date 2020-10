Nonostante il divieto, la sala scommesse è aperta dopo le 19: blitz della polizia

Quando gli agenti del commissariato San Secondo sono entrati martedì sera, dopo le 19, all’interno della sala scommesse ubicata in via Tripoli 67, hanno sorpreso il titolare della stessa, un cittadino italiano di 55 anni, intento a raccogliere le giocate dai clienti, in palese violazione delle disposizioni previste dall'attuale Dpcm.

Il titolare dell’esercizio, inoltre, non indossava correttamente il dispositivo di protezione delle vie aeree e non si curva di garantire l’accesso in modo contingentato per garantire agli scommettitori la distanza interpersonale di un metro. All’interno del locale erano presenti 6 clienti, 4 dei quali non distanziati correttamente. Il titolare è stato sanzionato per un importo complessivo di 1.200 euro e, al fine di impedire la prosecuzione della violazione (altri clienti infatti si presentavano durante il controllo chiedendo di poter accedere ai locali), la sala scommesse è stata provvisoriamente chiusa per 5 giorni.