Nichelino, protocollo d'intesa tra Comune e Mazzocco: presto 100 nuovi posti di lavoro

In un momento tanto delicato, sia per l'emergenza sanitaria che per quella lavorativa, il Comune di Nichelino ha firmato un’importante delibera che pone le condizioni per creare 100 nuovi posti di lavoro.

E' stato definito, infatti, il protocollo d’intesa per la gestione dei servizi di accompagnamento al lavoro tra la Mazzocco srl, l'Agenzia Piemonte Lavoro e la Città di Nichelino. Il prossimo 12 di novembre, data della firma del protocollo, saranno rese note tutte le procedure e le modalità di candidatura per accedere alle posizioni di lavoro ricercate dalla società Mazzocco, specializzata nel trasporto di prodotti alimentari freschi.

"Questo protocollo si inserisce all’interno delle linee di mandato politico che questa amministrazione con il sindaco Giampiero Tolardo ha fortemente voluto per rivoluzionare il mondo della ricerca attiva del lavoro nella nostra Città", ha dichiarato con soddisfazione l'assessore Fiodor Verzola.