50 nuovi posti di lavoro a Nichelino: firmato il protocollo tra Comune, Agenzia Piemonte Lavoro e Mazzocco

In vista del nuovo insediamento produttivo dell'azienda Mazzocco nel polo logistico di Nichelino, si avvia la fase di reclutamento e preselezione di 50 autisti e-commerce. Un primo importante passo è rappresentato dalla firma del Protocollo d'Intesa, sottoscritto dalla Città di Nichelino, Agenzia Piemonte Lavoro, ente regionale che coordina e gestisce i Centri per l'Impiego piemontesi, e l'azienda Mazzocco.

Il protocollo è lo strumento di accompagnamento al lavoro, che ha l'obiettivo di mettere a disposizione dell'impresa un servizio pubblico di qualità per il reclutamento del personale, e di garantire criteri di trasparenza e tracciabilità dell'intero processo selettivo aperto a tutti i cittadini.

Si occupa della preselezione del personale richiesto dall’azienda il Centro per l’impiego di Moncalieri. Importante innovazione: le candidature vanno inviate esclusivamente su IOLAVORO Virtual, il sistema on line di incontro domanda e offerta di lavoro di Agenzia Piemonte Lavoro, iscrivendosi e candidandosi all’annuncio disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri

“L'incrocio tra domanda e offerta di lavoro – dichiara Elena Chiorino, Assessore regionale al Lavoro - si concretizzerà attraverso questa importante sinergia tra un’azienda che si insedia sul territorio e il reclutamento del personale da parte del servizio pubblico, con la garanzia, per i cittadini di trasparenza e accessibilità alle offerte di lavoro attraverso una accurata preselezione”.

“L’Agenzia Piemonte Lavoro mette a disposizione i propri servizi – spiega Federica Deyme, direttrice Agenzia Piemonte Lavoro - e in questo caso il Centro per l’Impiego di Moncalieri, referente del bacino territoriale interessato, che in collaborazione con il servizio Grandi professionalità e grandi reclutamenti, si occupa della realizzazione del processo di ricerca e selezione di personale per il nuovo insediamento produttivo. Con grande soddisfazione evidenzio la collaborazione pluriennale con la Città di Nichelino, con cui abbiamo messo in campo ben sei protocolli diretti a contribuire allo sviluppo occupazionale del territorio”.

Per la Città di Nichelino si prospettano ricadute positive sul piano occupazionale. “La firma del protocollo - dichiara il Sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo – rappresenta potenziali opportunità di lavoro in assoluta trasparenza: è un'azione, come molte fatte nel passato, che nasce per dare un futuro lavorativo a diverse famiglie, anche della nostra città. È un esempio della fattiva collaborazione sinergica tra pubblico e privato”.

“Il nuovo insediamento produttivo necessiterà di personale – aggiunge l'Assessore al Lavoro Fiodor Verzola – Ci siamo attivati per offrire la possibilità di partecipare ad una selezione “alla luce del sole” e per ottenere positive ricadute a livello occupazionale sul territorio nichelinese”. Perché questi 50 posti rappresentano solo il primo passo, se ne annunciano altrettanti nel 2021.

“Collaborazione e impegno per il territorio sono parole chiave che contraddistinguono il Gruppo Italtrans, di cui fa parte l’azienda Mazzocco - spiega Matteo Testa, direzione Risorse umane del Gruppo Italtrans - così per noi è importante operare, qui a Nichelino, a stretto contatto con le Istituzioni per offrire opportunità di occupazione identificando risorse appassionate, disponibili e con capacità di sviluppare le competenze necessarie per un lavoro di qualità”.

“Abbiamo cominciato a collaborare in maniera sinergica dal 2016 con il comune di Nichelino e i suoi servizi – afferma Laura Rizzo, responsabile Centro per l’impiego di Moncalieri – realizzando grandi selezioni che ci hanno portato a rafforzare e consolidare i rapporti del Centro per l’impiego con le aziende del territorio, in una relazione di fiducia reciproca”.

Compiti connessi alla posizione lavorativa: attività di carico e consegna spesa alimentare presso abitazione dei clienti che effettuano ordine on line

Patente di guida tipo B

Preferibile esperienza nella mansione e diploma

Luogo di lavoro: Nichelino

Richiesta disponibilità a trasferte

Orario su turni – 6,30 ore al giorno per 6 giorni lavorativi compresi i festivi

Tipologia di assunzione: tempo determinato

Data di assunzione prevista: 15 dicembre 2020