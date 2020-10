Bardonecchia rinnova anche per il 2020 il Buono Sport

La Giunta Comune di Bardonecchia, nell’ambito delle forme di sostegno programmate per la diffusione della pratica sportiva da parte dei giovani residenti in età scolare, ha deciso di erogare, anche per quest’anno, un Buono Sport, a parziale sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per la pratica delle attività sportive dei propri figli minorenni, assegnando a tale fine un totale di 40.000 euro.

Il Buono Sport, pari al 70% del totale, con un massimo di € 200,00 a ragazzo/ragazza, è usufruibile dai minorenni residenti frequentanti la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e il primo anno della scuola media superiore di secondo grado, ovvero tutti i residenti nati dal 2005 al 2014.

I rimborsi delle spese sostenute per le attività sportive, come consuetudine, sono erogati alle famiglie con figli minorenni praticanti sport e partecipanti ai corsi invernali ed estivi.

La richiesta deve essere consegnata, entro e non oltre giovedì 10 dicembre, all’Ufficio Cultura Sport e Tempo Libero, Piazza Alcide De Gasperi, 1, Bardonecchia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previa compilazione da parte dei genitori di una domanda scaricabile dal sito: https://www.comune.bardonecchia.to.it/servizi_ai_cittadini/servizio-sport-erogazione-buono-sport/, contenente anche ulteriori e più dettagliate informazioni.