A Bardonecchia "Porte aperte all'inverno"

Le buone condizioni atmosferiche, con temperature che sabato 31 ottobre hanno superato i 25°, hanno indotto molti a salire nella Conca di Bardonecchia per le festività di Ognissanti e prendere parte alla quinta edizione di “Porte aperte all’inverno”, anteprima dell’imminente stagione invernale.

Un evento anche quest’anno frequentato da numerosi turisti e villeggianti, che hanno rispettato le norme volte a debellare il diffondersi della pandemia, richiamate , nell’ambito del “Progetto BARDO SiCura, dalla Civica Amministrazione”, mediante manifestini appesi un po' ovunque: “Dolcetto o scherzetto? Il Covid-19 non scherza. Evitiamo situazioni di contagio e gli assembramenti. Grazie”.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, con la partecipazione della Colomion spa, società che gestisce le piste e gli impianti di risalita del Comprensorio, della Biblioteca Comunale ed il supporto delle diverse componenti associative sociali territoriali.

Molti sciatori hanno approfittato dell’inizio della Campagna Skipass Stagionali 2020-2021, periodo promozionale, che terminerà domenica 15 novembre, si sono recati all’Ufficio Skipass di piazza Europa o alla biglietteria di Campo Smith della Colomion spa, per acquistare gli abbonamenti stagionali validi per sciare lungo l’intero Comprensorio a prezzi scontati e con garanzia di rimborso al 100% a causa COVID-19.

La Biblioteca Comunale di viale Bramafam, 17, ha organizzato nella mattinata di sabato “Una montagna moooonstruosa”, laboratorio di lettura “online” per bambini, mentre domenica mattina diverse persone hanno viaggiato a ritroso nel tempo visitando il Museo Civico Etnografico, sito nello storico edificio di Borgo Vecchio, di fronte al piazzale della chiesa parrocchiale, al cui interno vi sono numerosi manichini con i costumi tipici e diversi oggetti antichi, alcuni dei quali risalenti all'inizio del XVII secolo.

La Pro Loco e la Civica Amministrazione hanno voluto celebrare la Festa di Halloween, proponendo “Pretty Cool Pumpkins”, con protagonisti negozianti, commercianti e privati ai quali è stato chiesto di addobbare le loro vetrine e case con allestimenti in sintonia con la stagione autunnale, trasformando così il Borgo Vecchio e via Medail, area pedonale il sabato e la domenica, in una lunga vetrina a cielo aperto con in bella evidenza le zucche, intagliate e disegnate, contornate dai prodotti autunnali: funghi, carote, castagne, cavolo, mele e pere.

La manifestazione si è conclusa domenica pomeriggio, quando residenti e turisti hanno potuto prendere gratuitamente le zucche esposte, portarsele a casa, cucinarle, fotografare gustosi piatti e, rispondendo positivamente all’invio degli organizzatori, taggarle, utilizzando hastag #bardoprettycoolpumpkins, su #proloco_bardonecchia e su @bardonecchia_alps.