Protesta di estrema destra in piazza Vittorio Veneto: "Un nuovo lockdown significa fallire" (FOTO e VIDEO)

"Noi siamo persone che rischiano il posto di lavoro, qua c'é gente che pensa addirittura al suicidio perché questa volta se chiudono si fallisce". Cosí Sonia Patacchi, titolare di un negozio di via Po, a Torino, che nel tardo pomeriggio é scesa in piazza Vittorio Veneto con oltre un centinaio di persone per protestare contro i provvedimenti anti-Covid del Governo e, soprattutto, contro un possibile lockdown. "Molti da marzo a oggi si sono indebitati - spiega l'esercente - non é possibile reggere un nuovo lockdown. Le attività commerciali si sono messe a norma, il governo non deve chiudere, sarebbe davvero la fine".

La manifestazione, organizzata da piú forze di estrema destra, si é svolta senza alcun problema di ordine pubblico. "Ci stanno condannando al fallimento - hanno urlato al megafono i manifestanti - migliaia di attività commerciali, partite Iva sono in grave difficoltà. Ci stanno riservando un futuro di assistenzialismo e di disoccupazione e sono senza vergogna".

"Mica lo sanno che se chiudono bar, ristoranti e pub, ma anche piscine, palestre e cinema - dicono i manifestanti - non diminuiscono i contagi, ma aumenta solo la disoccupazione e la disperazione".

Poco fa, grazie ai controlli intensificati in piazza Castello, dopo che in rete ha iniziato a circolare l'appello a ritrovarsi per una protesta contro il Dpcm davanti alla sede della Regione Piemonte, la polizia ha monitorato alcuni gruppetti composti per lo più da giovani immigrati che circolavano per la piazza con un atteggiamento che ha insospettito le forze dell'ordine.

Ne hanno identificati una quarantina, una ventina erano dietro a Palazzo Madama. Tutti sono stati invitati ad allontanarsi.