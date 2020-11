Saccheggi in via Roma: chiusa pagina Instagram che pubblicò video danneggiamenti

"Paura di nessuno e grilletto pronto a sparare". È il messaggio postato insieme a una foto che ritrae un ragazzo con una pistola in mano sulla pagina Instagram @torinocriminalpage, chiusa oggi pomeriggio dalla polizia postale.

In quella stessa pagina erano stati pubblicati i video dei danneggiamenti avvenuti lunedí in via Roma, quando un gruppo di ragazzi ha distrutto le vetrine di alcuni negozi, fra cui Gucci, saccheggiando i locali. Poco prima che la pagina venisse oscurata, un minorenne di origini marocchine ha postato una sua foto che lo ritrae con una pistola autentica in mano.

La squadra mobile ha identificato il giovane e perquisito la sua abitazione, senza peró trovare l'arma.