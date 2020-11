Black Friday: perché approfittare delle offerte per acquistare un'asciugatrice

In questo periodo di Coronavirus acquistare dei nuovi elettrodomestici, smartphone, tv e tanto altro per la propria casa sta diventando sempre più frequente, questo perché avendo più tempo da trascorrere tra le mura domestiche è chiaro che si vuole rendere questa permanenza più divertente e funzionale. Alcuni hanno iniziato a leggere libri, altri si sono dedicati ai film o anche alle pulizie domestiche. Proprio per questo motivo, Mediaworld ha a disposizione una grande vastità di prodotti incredibilmente scontati che saranno disponibili per il Black Friday ed il Cyber Monday, due occasioni per non farsi sfuggire le migliori offerte di sempre. Ottimi prodotti di alta qualità vengono offerti a prezzi vantaggiosi in questi due giorni.

Sempre causa Coronavirus è opportuno trarre vantaggio oltre che dalle fantastiche promozioni anche dagli acquisti online, in modo tale da non affollare i negozi e ricevere comodamente il proprio acquisto a casa in pochi giorni. Acquistare online non è semplice per tutti e bisogna avere le idee chiare per poter trovare il prodotto adatto alle proprie esigenze, dunque in questo articolo approfondiremo perché approfittare delle offerte per acquistare un'asciugatrice e soprattutto perché sono tanto importanti; molti infatti non hanno idea di quanto possa servire, specialmente in inverno, ma questo lo tratteremo successivamente.

Cosa sono il Black Friday e il Cyber Monday?

Il Black Friday è una tradizione nata in America che consente a tutti di poter approfittare di folli sconti e offerte per acquistare dei prodotti davvero di ottima qualità. In particolare questo evento sancisce l'inizio dello shopping natalizio ed interessa tutti i tipi di prodotti, che siano di elettronica, di giardinaggio, elettrodomestici, console, tv...

Precisamente quest'anno il 27 novembre 2020 è il Black Friday, mentre qualche giorno più tardi, lunedì 30 novembre sarà il giorno del Cyber Monday. In questo caso invece le offerte interesseranno soltanto l'area dell'elettronica e per questo viene detto "Cyber".

Mediaworld ha infatti inserito nella sua lista, tantissimi oggetti da poter acquistare in queste due vantaggiosissime occasioni. Bisogna però farsi trovare preparati per questi due giorni, perché nessuno vorrà perdere gli sconti Black Friday. Se non l'avete ancora acquistata oppure avete bisogno di sostituire la vostra asciugatrice, è proprio il momento di farlo, perché non troverete più dei ribassi simili.

Perché acquistare un'asciugatrice?

Prima di tutto è il caso di fare chiarezza su quale sia la principale differenza tra un'asciugatrice e una lavatrice, perché spesso vengono confuse. Il primo oggetto non è altro che un elettrodomestico che ha la funzione appunto di asciugare gli indumenti che vengono caricati all'interno del cestello, mentre il secondo oggetto svolge il ruolo di lavarli. Talvolta è possibile avere una lavatrice che ha anche la funzione di asciugatrice, ma non sono da confondere.

L'inverno ormai è vicino e asciugare i propri panni anche durante una giornata di pioggia non sarà più un problema, proprio perché con un'asciugatrice si potrà farlo in modo rapido e veloce senza rovinare in alcun modo gli indumenti; seguendo le giuste indicazioni, potrete approfittare di numerose offerte e sconti sulle asciugatrici del Black Friday fornite da Mediaworld.

Altrettanto numerosi sono i modelli presenti e variano sotto diversi punti di vista, tra cui le funzioni disponibili, la tipologia di capi che possono essere asciugati senza recare danno alcuno e soprattutto i consumi. Esistono poi asciugatrici con pompa di calore, a condensazione o anche a centrifuga, ma il primo modello (a pompa di calore) è quello di gran lunga più venduto e più adatto ad asciugare velocemente i propri indumenti che saranno subito pronti per essere indossati.

Restando sempre aggiornati potrete confrontare i modelli delle migliori marche disponibili in negozio o sul sito Mediaworld.

Quali sono le caratteristiche da considerare per acquistare un'asciugatrice approfittando degli sconti Black Friday

Esiste un periodo migliore per acquistare un elettrodomestico del genere? La risposta è no. Il Black Friday offre davvero le migliori offerte dell'anno e proponendo dei prodotti di fascia alta ad un prezzo davvero conveniente. Tuttavia non tutte le asciugatrici sono destinate a soddisfare le esigenze del consumatore. Proprio per questo può essere utile elencare le caratteristiche che appartengono ai vari modelli così da fare un acquisto mirato e non risultarne scontenti.

Tra le caratteristiche da tenere d'occhio ci sono sicuramente:

la classe energetica di riferimento e i consumi;

dimensioni e spazio occupato;

programmi e funzioni disponibili;

tipologia di asciugatura;

tipo di motore (inverter o tradizionale);

funzionamento a pompa di calore o condensazione;

capacità di carico;

Non tutte le asciugatrici, anche se svolgono le medesime operazioni, consumano allo stesso modo. La classe di efficienza energetica rappresenta qual è il rapporto tra quanta energia viene prodotta e quanta è convertita in lavoro da svolgere. È dunque tra i fattori più importanti che permettono di risparmiare col tempo, fatica e soldi. In genere le migliori asciugatrici appartengono alla classe di efficienza energetica A+++. In questo modo, l'elettrodomestico avrà un prezzo d'acquisto più elevato delle classi più basse, ma permetterà di risparmiare sulla bolletta dell'elettricità. Inoltre, sceglierne una che consuma relativamente poco è anche la miglior scelta da fare nei confronti dell'ambiente e per ridurre il proprio impatto ambientale.

Mediaworld, in occasione del Balck Friday 2020 ha scelto di mettere a disposizione della clientela asciugartici di tutte le dimensioni. Se avete poco spazio a vostra disposizione non dovrete preoccuparvi poiché sicuramente si potrà trovare quella adatta. L'importante è scegliere la comodità oltre che alle funzioni che ha a disposizione.

Che differenza c'è tra un motore tradizionale ed uno inverter? La differenza è sostanziale e le conseguenze dell'utilizzo di una delle due tecnologie si noterà subito sull'importo finale della bolletta. Infatti il primo tipo di motore, quello tradizionale, una volta azionato, procederà sempre alla stessa potenza e allo stesso numero di giri, qualsiasi sia la funzione o il programma attivato; mentre il secondo motore consente di adottare la potenza adatta all'attività selezionata così da risparmiare energia e dunque diminuire i consumi.

Un'asciugatrice a condensazione funziona attraverso il riscaldamento di una resistenza elettrica e si trova in una classe compresa tra la B e la C, perciò molto dispendiosa dal punto di vista energetico e soprattutto non se ne stanno producendo molte; infatti, le più acquistate e che prospettano numerose vendite grazie agli sconti Black Friday 2020, sono quelle a pompa di calore. Il funzionamento è molto semplice e prevede l'azionamento di un motore che attraverso un frigorifero ed una pompa trasporta il calore all'interno del cestello e asciuga i panni. La classe di appartenenza è infatti dalla A in su.

Infine è bene scegliere anche un modello con una capacità di carico elevata se si ha una famiglia numerosa. Al contrario, se si è soli o si devono asciugare pochi indumenti, sarà meglio acquistare un modello con una capacità minore, poiché ciò influenzerà il prezzo.

Come procedere all'acquisto di un'asciugatrice approfittando degli sconti Black Friday

Come già detto in precedenza, l'ultimo weekend di novembre sarà il momento giusto per procedere all'acquisto di numerosi prodotti, tra cui anche un'asciugatrice, prima di acquistarne una però, bisogna valutare attentamente quali sono le necessità. Avere a disposizione un'asciugatrice con una vasta scelta tra i programmi da svolgere e funzionalità può essere tanto utile per chi li utilizza quanto inutile per chi non ne fa uso. Ciò comporterà però in entrambi i casi un incremento del prezzo e perciò sarà inutile comprare un'asciugatrice di cui si sfrutterà soltanto il 50% delle funzioni disponibili.

La tutela dell'ambiente, è un altro tema altrettanto importante come il risparmio economico. Non lasciatevi spaventare da un prezzo d'acquisto più alto delle altre asciugartici perché scegliendone una con classe di efficienza energetica maggiore, dalla A in su, si potrà risparmiare nel tempo riducendo l'impatto ambientale dell'elettrodomestico e i consumi.

Dunque è meglio non lasciarsi sfuggire le incredibili offerte che Mediaworld metterà a vostra disposizione per ottenere dei prodotti di ottima qualità a prezzi davvero vantaggiosi. Non ci sarà bisogno infatti di spendere troppo, ma bisogna farlo con intelligenza e soprattutto con le conoscenze giuste. Avere un'idea chiara dei vari modelli che offre Mediaworld è il primo passo per acquistare l'asciugatrice adatta. Inoltre questa catena di distribuzione offre solo il meglio presente sul mercato, mettendo a disposizione i modelli più all'avanguardia.

Con l'avanzare della tecnologia, migliorano considerevolmente anche tutti gli elettrodomestici casalinghi, asciugatrici comprese, così da poter fare meno fatica possibile per svolgere le varie attività domestiche.