Coronavirus, allestite le tensostrutture all'esterno del Maria Vittoria

Proseguono gli allestimenti di tensostrutture all'esterno degli ospedali da parte delle forze armate, in accordo con la Regione Piemonte, per aiutare a gestire in modo meno complicato la seconda ondata di coronavirus.



Gli allestimenti sono realizzati grazie alla collaborazione tra la Regione Piemonte e le Forze Armate (Brigata Alpina “Taurinense”), nell’ambito del progetto di supporto alla Sanità Nazionale voluto dal Ministero della Difesa.



Dopo i moduli da due tensostrutture allestiti nei giorni scorsi all'ospedale di Rivoli, al San Luigi di Orbassano e al San Giovanni Bosco di Torino, oggi è stata la volta di Chivasso e del Maria Vittoria. Qui gli alpini della Taurinense hanno finito di sistemare due tende, ognuna delle quali potrà accogliere fino a 12 posti letto e serviranno per alleggerire la pressione sul Pronto Soccorso.

La Protezione Civile regionale doterà le strutture ospedaliere che ne hanno bisogno di brandine e moduli bagno. Le tensostrutture saranno operative 24 ore al giorno.