Coronavirus, il Comune di Venaria chiama a raccolta i ristoratori: "Segnalateci chi resterà aperto solo per l'asporto"

A fronte delle nuove disposizioni nazionali e regionali, l’Amministrazione comunale di Venaria intende pubblicare sul sito istituzionale un elenco dei servizi di ristorazione che, secondo quanto disposto dal DPCM del 24 ottobre, in vigore fino al 24 novembre, dovranno chiudere al pubblico alle ore 18, ma potranno continuare ad effettuare servizio di asporto e domicilio.

A tal fine, invitiamo gli esercenti a far pervenire all’indirizzo commercio@comune.venariareale.to.it, la comunicazione di inserimento nel suddetto elenco per gli esercizi commerciali che vorranno svolgere servizio di asporto e consegna a domicilio, inserendo il numero di telefono da contattare per gli ordini.