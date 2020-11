Il coronavirus porta alla chiusura del nido Quadrifoglio e di una sezione dell’Arcobaleno a Moncalieri

La seconda ondata del coronavirus colpisce pesantemente il tessuto infantile delle strutture scolastiche di Moncalieri dedicate ai più piccoli.

A causa di contagi tra il personale, l’amministrazione ha dovuto chiudere per 14 giorni l’asilo nido Quadrifoglio e una sezione dell’Arcobaleno. Si tratta della stessa sezione dove pochi giorni fa era scoppiata una polemica con il sindacato Csa, che aveva accusato di poca attenzione dopo un caso di positività registrato ad una educatrice però già a casa da giorni.

Non era stata predisposta la chiusura della sezione, che ora invece viene posta off limits per un altro caso di contagio.