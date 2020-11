C'è molto da fare e da vedere (nonostante le limitazioni Covid) nel weekend in Val di Susa

SABATO 7 NOVEMBRE

AVIGLIANA

Corsi e laboratori

Laboratorio Radio

Laboratorio Radio. Verso una radio di comunità a Casa Inneschi, all'ex Dinamitificio Nobel (via Galinier 38). IN-radio è un laboratorio gratuito e aperto a tutt* per ideare e condividere una programmazione di radio di comunità. Si svilupperanno capacità di scrittura creativa, redazione di contenuti, tecniche radiofoniche e di webstreaming per creare format narrativi, audio podcast e drammaturgie radio. IN-radio sarà l'occasione per affrontare insieme temi e sfide della città e costruire nuove narrazioni a Avigliana!

Ciclo di 4 incontri dalle 15.00 alle 18.00 sabato 24 ottobre, sabato 7 novembre, sabato 21 novembre e sabato 5 dicembre.

Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria: casainneschi@gmail.com - tel. 3515396512.





SABATO 7 e DOMENICA 8 NOVEMBRE





CONDOVE, BUSSOLENO, SANT'AMBROGIO DI TORINO

Corsi e laboratori

Corso di vie ferrate

Corso di vie ferrate organizzato dalle guide escursionistiche ambientali Vesulus. Il corso è adatto anche ai principianti e prevede un approccio teorico e pratico alla via ferrata. È strutturato su percorsi che procedono per diversi gradi di difficoltà.





Programma 1° giorno:

Ore 9 ritrovo a Condove. Approccio teorico alla ferrata, a seguire scalata alla via ferrata di Ruceia – difficoltà: PD, dislivello 150 m. Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti) e spostamento a Foresto.

Pomeriggio: scalata alla ferrata dell’Orrido di Foresto – difficoltà: D, dislivello 250 m.





Programma 2° giorno:

Ore 8 colazione e partenza.

Ore 9 scalata alla ferrata della Sacra di San Michele (Sant’Ambrogio di Torino) – difficoltà: PD, dislivello: 574 m. Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti).

Ore 16 fine attività.





ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: scarponi o scarpe da trekking, abbigliamento adatto a condizioni meteo variabili e temperature da tiepide a fredde (pile, giacca a vento, berretto), borraccia, bastoncini (facoltativi), pila frontale.

Kit da ferrata (longe + moschettoni + dissipatore di energia + casco). Possibilità di prestito per chi non ne fosse in possesso.





Costi a persona:

200 € per guida alpina (Gianluca Bocca)

44 € pernottamento + prima colazione all'hotel Chalet del Lago (Avigliana)

15 € circa cena con pizza al ristorante-pizzeria Chalet del Lago (Avigliana)

10 € circa pic-nic secondo giorno, da acquistare in loco

8 € per tessera associativa Vesulus 2020-21 (per chi non ancora in possesso).

Informazioni e iscrizioni: https://www.vesulus.it/6158-2/.





DOMENICA 8 NOVEMBRE

BARDONECCHIA

Proposte outdoor

Pulizia pista Decauville

Escursioni a piedi organizzate dalla Scuola Sci Bardonecchia e Ski Academy. Oggi pulizia pista fondo turistica Decauville. Partenza dalla Scuola Sci Bardonecchia ore 8.30, pranzo al sacco e rientro previsto per le ore 16.

Informazioni e prenotazioni: Aldo Timon, tel. 3405374061.





CAPRIE, GRAVERE, ALMESE

Enogastronomia e mercati km 0

Porte aperte alla mela

Dalle 9:00 alle 18:00 La Mela e dintorni presenta "Porte aperte alla mela".

Quest'anno, impossibilitata a organizzare la consueta mostra mercato, l'associazione propone un'altra iniziativa allo scopo di valorizzare la mela della Valsusa e della Val Sangone. Le bancarelle in piazza lasciano il posto a un percorso itinerante alla scoperta delle aziende produttrici. Durante la giornata si ha la possibilità di conoscerli e di acquistare i loro prodotti. Informazioni: https://www.facebook.com/events/675965103033515.





GIAGLIONE

Proposte outdoor

Alture delle viti e dei mandorli

"Alture delle viti e dei mandorli" con Io cammino naturalmente.

Una passeggiata tra le borgate e le pendici della montagna di Giaglione, dove il lavoro e le fatiche degli avi hanno realizzato terrazzamenti in pietra per ospitare le vigne. Il microclima di quest'area consente di produrre vini come Avanà, Becuet, Grisa Rousa, Moucatel, ma anche Pinot Nero, Traminer Aromatico e Chardonnay. La curiosità e la voglia di sperimentare dell'azienda Martina permette di degustare alcuni vini dell'antica tradizione.

Informazioni e prenotazioni: 3387799570 (Chiara - anche WhatsApp) - info@iocamminonaturalmente.com.