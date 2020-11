Perché è importante l'assicurazione sanitaria all'estero

Sottoscrivere un'assicurazione sanitaria all'estero è importante perché ci si mette al riparo da imprevisti e fatalità che possono capitare durante una vacanza fuori dall'Italia. Una polizza come l'assicurazione viaggio per gli USA di ERGO offre numerosi benefici alle persone che decidono di sottoscriverla, per tutta una serie di motivi presenti nell'elenco qui sotto. Ma bando alle ciance e iniziamo subito a spiegare il motivo per il quale è fondamentale tutelarsi con un'assicurazione di viaggio quando si parte all'estero.

L'assicurazione sanitaria all'estero garantisce un'assistenza 24 ore su 24

Il primo beneficio di un'assicurazione sanitaria all'estero è la possibilità di ricevere un'assistenza continua 24 ore su 24, sette giorni su sette. Parte integrante dell'assistenza è anche la dotazione di un interprete, che si occupa di spiegare nella lingua locale i sintomi al medico della struttura individuata dalla compagnia assicurativa stessa. Non solo, perché all'interno dell'assistenza viene garantito anche il servizio di segnalazione da parte della compagnia con cui si sottoscrive la polizza di un medico di riferimento al di là dei confini nazionali. Riguardo sempre all'assistenza 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica, un altro punto importante da sottolineare ha per oggetto il rimborso o la copertura delle spese mediche effettuate per eventuali interventi chirurgici, acquisto di medicine, visite specialistiche e periodo di convalescenza trascorso in una struttura ospedaliera individuata in precedenza dalla compagnia assicurativa. Come è facile intuire, si tratta di una protezione indispensabile soprattutto per chi viaggia in quei Paesi - come gli Stati Uniti d'America - dove la sanità nazionale non è gratuita e laddove non sono previsti accordi con l'Italia.

Rientro anticipato in Italia

Un ulteriore beneficio offerto dall'assicurazione sanitaria all'estero è il rientro anticipato in Italia. Poniamo ad esempio il caso che si renda indispensabile un proprio rientro dalle vacanze prima del previsto, per via di un ricovero d'urgenza per un parente stretto (genitore, nonno) o il proprio partner. Grazie a una speciale clausola inserita all'interno del contratto assicurativo, rientrare in Italia prima della data di ritorno indicata nel biglietto è possibile e, soprattutto, non sono richieste spese aggiuntive da parte del cliente, se non quelle da sostenere per l'assicurazione. A questo proposito, è bene sottolineare che non tutte le assicurazioni per il viaggio sono uguali tra loro, quindi è sempre a discrezione della compagnia scelta la spesa totale richiesta per avere la garanzia di ciascuno dei benefici descritti qui sopra e il numero complessivo dei giorni. Alcune assicurazioni si spingono addirittura oltre, offrendo un massimale illimitato per qualsiasi viaggio all'estero, indipendentemente dalla meta scelta per trascorrere la propria vacanza da soli o in compagnia. In più, vale la pena ricordare come si abbia l'opportunità di ricevere assistenza legale da parte di un esperto messo a disposizione dalla compagnia assicurativa.

Protezione carte di credito grazie all'assicurazione sanitaria all'estero

Il terzo e ultimo beneficio di rilievo per tutte le persone che scelgono di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria all'estero è la protezione da un'eventuale perdita della propria carta di credito. La tutela è volta anche a garantire il contraente dell'assicurazione da un furto o una rapina subita quando si trova al di fuori dei confini dell'Italia. Il consiglio è di stipulare un'assicurazione sanitaria per qualsiasi viaggio che si effettui all'estero, dal momento che i turisti rappresentano una delle categorie più colpite dai ladri, specialmente se la meta scelta è una rinomata destinazione turistica come possono essere le capitali europee o le grandi città degli Stati Uniti d'America.