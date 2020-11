Venaria, il sindaco Giulivi conferma il mercato del sabato in viale Buridani

Questo pomeriggio, il sindaco di Venaria Fabio Giulivi e la Giunta comunale hanno incontrato i rappresentati di categoria degli ambulanti, per parlare delle nuove disposizioni dei mercati previste a seguito del nuovo DPCM.

Ecco alcune delle principali disposizioni:

Il mercato del sabato sarà ancora sul viale Buridani.

L’attività di vendita al dettaglio su area pubblica sarà consentita per il solo settore alimentare e per le categorie di commercio ambulante ricomprese nell’allegato 23 del DPCM del 03 novembre 2020 ovvero:

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti;

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;

Commercio al dettaglio di biancheria personale.

Vista la contemporanea chiusura dei bar, è stata prevista l'installazione di bagni chimici temporanei in piazza Pettiti, per gli operatori commerciali.

Nell'ordinanza firmata questo pomeriggio e pubblicata sull’Albo Pretorio sul sito www.comune.venariareale.to.it, sono indicate tutte le prescrizioni tecnico sanitarie che gli ambulanti dovranno rispettare.

Si ricorda che l'accesso al mercato sarà consentito solo per effettuare l'acquisto e non per sostare.

La Polizia municipale effettuerà i controlli relativi al divieto di assembramenti con il supporto dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

"Chiediamo ad ambulanti e cittadini la massima collaborazione nel rispetto della normativa in materia di contenimento del contagio", ha dichiarato il sindaco Giulivi.