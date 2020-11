Nel weekend alta pressione e temperature miti su Torino e provincia, nebbie in pianura

Un anticiclone in spolvero porterà una relativa stabilità, per questo week-end, su Torino e provincia, con ripercussioni anche sull'inizio della prossima settimana.

Non mancheranno gli annuvolamenti per nubi basse da innalzamento delle nebbie o alte indice della stabilità dell’alta pressione. Nebbie anche persistenti, in formazione nei bassi piani, durante le ore notturne, e solo in parziale dissolvimento durante il giorno

A Torino avremo un tempo generalmente poco nuvoloso, con formazione di nebbie localmente persistenti sui bassi piani e con passaggi di nubi alte sul settore di pianura e basse e medie sul settore costiero

Minime in pianura intorno 8-10°C e massime 15-18°C; venti deboli da Nord Est.