La solidarietà più forte del Covid: bar di Borgo Vittoria lascia l’invenduto ai bisognosi

In tempo di pandemia, tra mille difficoltà, a volte basta un bel gesto per strappare un sorriso e tenere viva la speranza di un mondo migliore.

Ed è quanto successo in via Vibó, nel cuore del quartiere Borgo Vittoria , dove uno dei tanti bar ha deciso di lasciare ogni sera un sacchetto appeso al dehors con l’invenduto della giornata a disposizione dei bisognosi. “In questi momenti così difficili, un piccolo aiuto alle persone meno fortunate di noi. Tutte le sere lasceremo l'invenduto in dei sacchetti appesi al dehor con la speranza di non offendere nessuno, porgiamo il nostro contributo”, scrivono i titolari su Facebook.

L’iniziativa, divulgata sui social, è stata accolta con entusiasmo dai residenti. La speranza è che come fu per il primo lockdown, la rete solidale riesca in qualche modo ad arginare le difficoltà dei bisognosi. Per una Torino in cui la solidarietà è più forte del Covid.