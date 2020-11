"Cambiare il clima” di Faber Teater per Biennale tecnologia

Sono mesi che l'emergenza sanitaria incide sulla vita di tutti i giorni e l'inverno sarà ancora caratterizzato da questa situazione.

Nel frattempo però c'è un'altra emergenza che forse avremmo già dovuto affrontare con una certa solerzia e cioè quella climatica.

Il Faber Teater è stato coinvolto dal DIATI, il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino per raccontare durante la Biennale Tecnologia il clima, i suoi cambiamenti ma soprattutto l'inteso lavoro di ricerca su questo tema, attraverso il linguaggio teatrale.

E' nata così Cambiare il clima, una conferenza/spettacolo di Faber Teater, che vede in scena Marco Andorno e Sebastiano Amadio, in collaborazione con il video-maker Diego Diaz Morales e che sarà trasmessa in streaming domenica 15 novembre, alle ore 18.

“L'obiettivo che ci siamo dati è stato quello di raccontare in un'ottica costruttiva e non catastrofista il tema del cambiamento climatico, con un linguaggio divulgativo leggero e comprensibile, come già il titolo Cambiare il clima suggerisce” affermano Marco Andorno e Sebastiano Amadio, autori e protagonisti dello spettacolo.

La conferenza/spettacolo nasce così da un lavoro - che si è svolto nel corso di tutta l'estate - di affiancamento del personale del Dipartimento nelle attività di monitoraggio e ricerca: dallo studio dell’evoluzione dei ghiacciai, allo studio delle acque e dei ghiacciai sotterranei all’uso del laboratorio mobile Moving Lab per le ricerche sul campo. Ma anche l'incontro con il prof. Peter Wadhams, uno dei massimi esperti a livello mondiale di ghiaccio marino e di oceani polari e protagonista di oltre cinquanta spedizioni polari di ricerca sul campo, che da circa un anno è visiting professor presso il Politecnico di Torino.

La conferenza-spettacolo alternerà così la presenza in scena di Marco Andorno e Sebastiano Amadio, attori di Faber Teater, a quella dei ricercatori e delle ricercatrici del DIATI presenti nei video registrati sul campo e montati insieme al video-maker spagnolo Diego Diaz Morales.

E per vederlo?

La conferenza-spettacolo è parte del programma della prima edizione della Biennale Tecnologia che si terrà dal 12 al 15 novembre 2020, accogliendo oltre 260 relatori da tutto il mondo per più di 140 incontri. Il titolo della prima edizione della Biennale è Mutazioni - Per un futuro sostenibile

Come tutta la manifestazione, anche l'evento Cambiare il clima sarà trasmesso on-line, sulla piattaforma dedicata alla manifestazione, dall’Aula Magna del Politecnico di Torino.