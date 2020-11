Nei giorni scorsi è stata completata la pista ciclabile che collega l'Ecomuseo e piazza Vittorio Veneto. Si aggiunge così un importante tassello alla mobilità “green” settimese, che permetterà di percorrere in sicurezza un tratto molto utilizzato, soprattutto nei giorni di mercato.

La nuova pista ciclabile di via Ariosto, andando a congiungersi con la zona pedonale (su cui, ricordiamo, le bici possono viaggiare a passo d'uomo) realizza un collegamento pressoché continuo fra l'Ecomuseo e l'area ex Standa, in previsione di un ulteriore implemento che, nei prossimi mesi, dovrebbe consegnare alla Città un percorso totalmente ciclabile sull'asse sudest-nordovest.