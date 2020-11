Aurora, la Circoscrizione 7 contro le occupazioni abusive: “Ripristinare la legalità”

"Ripristiniamo la legalità nei plessi Atc di Via Aosta 31/333 e Via Cuneo 30": a chiederne lo sgombero, attraverso un'interpellanza alla sindaca Chiara Appendino presentata dai gruppi consiliari del Partito Democratico e dei Moderati, è la Circoscrizione 7. Il documento (approvato con la sola astensione del Movimento 5 Stelle) si riferisce ad alcune occupazioni abusive di alloggi popolari sul territorio del quartiere Aurora.

Secondo quanto comunicato dai proponenti, oltre alle tensioni createsi nel corso del tempo sussisterebbero allacciamenti abusivi alla rete elettrica e ai contatori del gas, l'occupazione di spazi comuni con materiale ingombrante, minacce e pressioni psicologiche ai condomini che chiedono il rispetto delle regole e lo stazionamento in strada di camper appartenenti a familiari e conoscenti.

“Le occupazioni – afferma il presidente della Sette Luca Deri – sono iniziate tre anni fa e al momento sono una decina: abbiamo scritto diverse volte alla sindaca e al prefetto, anche attraverso il Tavolo di Osservazione per la Sicurezza e la Vivibilità, affinché le stesse da sporadiche non diventassero continuative. Chi occupa nega ai legittimi assegnatari un diritto, chiediamo un intervento tempestivo di prefettura e servizi sociali”.

Per una volta d'accordo con i propri avversari politici è anche la capo-gruppo di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi: “La situazione più drammatica - commenta – è sicuramente quella di Via Aosta 31, dove tre occupazioni da parte di famiglie rom hanno creato parecchi problemi: qualcuno ha provato a dialogare per far sì che si comportino almeno in modo civile ma non c'è stato verso; è brutto, inoltre, vedere bambini piccoli giocare in mezzo alla strada a qualsiasi ora”.

Unica voce fuori dal coro è quella della consigliera del Movimento 5 Stelle Stefania Bessone: “Sono stupita - dichiara – per i toni con cui si affronta un problema grave come quello del bisogno, soprattutto in un momento di emergenza destinato a far aumentare indigenza e povertà. La mancanza di una casa è sempre più frequente, il problema dell'edilizia pubblica andrebbe risolto velocizzando la burocrazia; lo sgombero non può essere una soluzione”.