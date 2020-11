Collegno, fermati a bordo di un'auto con 25 dosi di cocaina e senza un motivo per violare il lockdown: un arresto e una denuncia

Si aggiravano a bordo di una Fiat Punto verde in via Tampellini, a Collegno, nella zona del parco della Certosa. Ma il loro comportamento, soprattutto alla luce delle nuove normative anti-Covid, ha insospettito gli agenti di polizia della Squadra Mobile che li hanno fermati per un controllo.

Si è così scoperto che i due uomini, oltre a non avere un valido motivo per essere in giro in quel momento, mostravano anche un certo nervosismo. Soprattutto l'uomo che era al volante, di 53 anni. E' così scattata la perquisizione che ha permesso di trovare a bordo della vettura 25 dosi di cocaina e un timbro per falsificare i marchi del pallets.