Un ostello per cani alla Reggia di Venaria: la proposta pet friendly che scodinzola ai turisti

Un ostello per animali domestici alla Reggia di Venaria, utile a tutti i visitatori con amici a quattro zampe al seguito. E' l'idea al momento in fase di discussione tra il Comune e il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, su proposta della giunta guidata dal sindaco neoeletto Fabio Giulivi. Un'oasi all'ingresso dello spazio museale, in cui lasciare i cani di taglia media e grossa in compagnia di personale qualificato, in grado di prendersene cura e badare alle loro necessità per tutto il tempo della visita.