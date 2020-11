La corsa della Reale Mutua Basket Torino si ferma in semifinale: KO contro Forlì negli ultimi secondi

Alla Reale Mutua Basket Torino non basta un super Diop da 29 punti per staccare il pass per la finale di Supercoppa. I gialloblù di coach Cavina cedono nel finale sotto i colpi di una Forlì mai doma, all’inseguimento per tre quarti di partita. Ancora senza Pinkins i gialloblù controllano il match a lunghi tratti, ma non non riescono mai a realizzare l’allungo fondamentale a neutralizzare i romagnoli.

CRONACA

Dopo un avvio di partita frizzante, ma equilibrato è Torino a prendere l’iniziativa, con il gioco da tre di Cappelletti che vale il primo minibreak della partita (14-7). Forlì reagisce e prova a farsi sotto con il tiro pesante di Rush, ma Torino è brava a tenere a distanza gli avversari, soprattutto con i frequenti viaggi in lunetta che valgono il +4 (20-16) alla fine del primo periodo. Nella seconda frazione i romagnoli cambiano improvvisamente marcia e mettono il naso avanti grazie al parziale firmato Landi-Natali (20-21). La Reale Mutua dopo 180’’ senza canestri riordina le idee e parte all’attacco: apre Diop, seguito da Cappelletti e Bushati, per il parziale di 8-0 che vale il nuovo vantaggio (28-21). La Unieuro non ci sta e prova a rifarsi sotto con Natali, ma dall’arco Toscano ribadisce il vantaggio (31-23), costringendo coach Dell’Agnello in timeout. All’uscita dalle panchine i giocatori in rosso, guidati da Roderick e Rush, si fanno sotto e i loro sforzi vengono premiati, con il primo tempo che si chiude sul 35-30.

Nella ripresa continua il forcing di Forlì, con Torino che crea tanto, ma è troppo imprecisa sotto canestro. La squadra di Dell’Agnello ne approfitta e dopo aver trovato il pareggio con Rush, scocca la tripla del vantaggio con Rodriguez (44-46). Lo svantaggio scuote Torino che, dopo essere scivolata sul -5, ritrova la via del canestro con Clark - sottotono rispetto alle altre partite - ed il pareggio con il canestro di Lorenzo Penna (50-50). Il finale di quarto combattuto porte le due squadre agli ultimi 10’ in parità (55-55). L’ultima frazione è quella decisiva e le due squadre ne sono ben consapevoli: da una parte i canestri di Diop, Campani e Penna, dall’altra parte quelli di Landi, Rodriguez e Roderick portano le due squadre agli ultimi 60’’ sul 68-66. L’ultimo minuto è infuocato: Forlì mette la freccia e con la bomba di Rodriguez si porta avanti (68-69), la Reale fallisce il controsorpasso e ricorre al fallo sistematico per mandare in lunetta gli avversari. Natali fa 2/2 portando il vantaggio sul +3. Dopo il time out di coach Cavina, Alibegovic prova dai 6.75 per il pareggio, ma il tiro si infrange sul ferro, chiudendo i giochi. Finisce 70-75, Forlì in finale.

Reale Mutua Basket Torino-Unieuro Forlì 70-75 (20-16, 15-14; 20-25, 15-20)

Torino: Alibegovic 1, Toscano 8, Clark 8, Diop 29, Cappelletti 9, Origlia ne, Pagani, Penna 6, Bushati 2, Campani 7, Ferro ne. All. Cavina

Forlì: Rush 10, Landi 18, Natali 11, Rodriguez 12, Roderick 24, Ndour, Campori, Bolpin, Dilas, Bandini ne, Jachetti ne. All. Dell'Agnello