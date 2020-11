Torna libera la pasionaria No Tav: domani termina la pena per Nicoletta Dosio

Pena espiata. Torna libera domani Nicoletta Dosio, storica pasionaria No Tav: la donna di 73 anni ha finito di scontare la condanna definitiva a un anno di reclusione che le era stata inflitta per un episodio avvenuto nel 2012, durante una protesta del movimento.

Dopo aver passato tre mesi in carcere e otto a Bussoleno, ai domiciliari, la Dosio potrà tornare a frequentare i luoghi della Val Clarea. “Non posso essere davvero contenta, se da sola.... Aspetto altre liberazioni. Vi abbraccio tutte e tutti” scrive la donna. Un messaggio rilanciato dal movimento No Tav: “Ora vogliamo anche Dana, Emilio, Stefano liberi! Libertà per le/i No Tav! Tutte e tutti liberi”.