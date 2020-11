Rotaract organizza la videoconferenza "Dialoghi sugli effetti sociali della pandemia a Torino"

I Rotaract Club Augusta Taurinorum, Chivasso, Torino Ovest, Torino Dora Mole Antonelliana, Torino San Carlo, Torino Sud e Sud Ovest e Torino Valli di Lanzo hanno deciso di dare il loro contributo in questa seconda fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tutti insieme hanno deciso di organizzare una videoconferenza intitolata "Dialoghi sugli effetti sociali della pandemia a Torino" per capire meglio gli aspetti sociali che l’emergenza sta mettendo a nudo sulle fasce più deboli della nostra area. A tal fine, hanno organizzato per il 16 novembre alle ore 21 sulla piattaforma Zoom un momento di sensibilizzazione con l’intervento di relatori di primo piano del sistema sociale della città, tra cui:

· Pierluigi Dovis (Direttore diocesano Caritas di Torino)

· Sonia Schellino (Assessore Politiche Sociali e vicesindaco Comune di Torino)

· Erika Mattarella (Direttrici dei Bagni di via Agliè, Casa del Quartiere di Barriera di Milano)

Unitamente a tale iniziativa (per la quale è stato richiesto il patrocinio del Comune di Torino), è stata aperta anche una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare in maniera concreta le persone che si trovano ancora più in difficoltà a seguito delle le misure restrittive introdotte per contrastare la pandemia.

Programma della Serata

 Ore 21: Saluti Istituzionali

 Ore 21,10: Intervento introduttivo Assessore Sonia Schellino

 Ore 21,30: Intervento Pierluigi Dovis, Direttore diocesano Caritas

 Ore 21,50: Intervento Erika Mattarella, Direttrice dei Bagni di via Agliè, Casa del Quartiere di Barriera di Milano

 Ore 22,15: Conclusioni e domande dei partecipanti

Info e prenotazioni

Per iscriversi alla serata è necessario compilare il Google Form presente sulle pagine dei club aderenti oppure scrivere alla mail segreteria.towest@gmail.com.