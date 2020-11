Toro, Giampaolo positivo al Covid-19. Negativi tutti gli altri tamponi

Il Toro è tornato a fare i conti per l'ennesima volta con il coronavirus e stavolta il positivo non sarebbe un tesserato qualsiasi, ma il tecnico Marco Giampaolo.

Mentre hanno dato esito negativo i nuovi tamponi a cui oggi sono stati sottoposti i giocatori granata, in isolamento da venerdì sera per la positività al Covid-19 di un membro dello staff (risultato asintomatico e in buone condizioni), nel corso del pomeriggio Sport Mediaset ha fatto il nome di Giampaolo quale ultimo contagiato del club granata.

La Società non comunica mai le generalità di chi è positivo al Covid -19, come ha informato l'ufficio stampa, ma il fatto che non ci sia stata una smentita fa pensare che sia proprio l'allenatore l'ultima 'vittima' del Covid in casa granata, che aveva visto anche la positività del presidente Urbano Cairo nelle settimane scorse.

Se davvero Giampaolo deve fare i conti con il virus, appare improbabile, se non impossibile, che possa essere in panchina domenica 22 novembre per la gara contro l'Inter a San Siro, che segna la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.