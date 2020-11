Ennesimo caso di coronavirus al Toro, contagiato un giocatore di rientro dalle nazionali

Prima il tecnico Giampaolo, venerdì due giocatori di rientro dagli impegni cone le nazioanloi, oggi un altro caso ancora. Il coronavirus continuaa condizionare pesantemente l'attività del Toro.

L'ultimo (per ora) caso è stato registrato oggi, sabato 21 novembre, con il tampone di controllo effettuato alla vigilia della gara contro l'Inter che segna la ripresa del campionato. "Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a Torino era risultato negativo al tampone molecolare di controllo".

La nota ufficiale, come di consueto, tutela la privacy dell'atleta coinvolto. "Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento dal gruppo squadra". Un ulteriore problema, una ulteriore assenza in vista di una gara già di suo delicata e difficile contro quella di San Siro.