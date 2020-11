Ladro di biciclette prima rubava i mezzi a pedali e poi li smontava: arrestato

E' stato preso la scorsa notte, dopo l'ennesima "strage" di biciclette. A finire nei guai, un italiano di 55 anni, sorpreso dai carabinieri in corso Regina Margherita mentre stava forzando con un seghetto il blocco di sicurezza di una bicicletta utilizzata dal servizio di sharing Mobike.

I militari lo hanno fermato, anche perché si trovava in giro in un orario in cui le restrizioni anti-Covid lo vietano. E lo hanno arrestato: all'interno del suo zaino, oltre agli arnesi da scasso, anche numerose componenti di bicicletta della stessa marca.