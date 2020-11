Armi e droga in una villetta: sequestrati 5 kg di cocaina, 2 di marijuana e una "Santa Barbara"

Cinque chilogrammi di cocaina, due di maijuana e una "Santa Barbara" sono stati sequestrati dalla polizia in una villetta in provincia di Torino. La scoperta è stata fatta dopo alcuni giorni di monitoraggio di due persone, dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato un fitto smercio di droga.

M.L., 44 anni, e M.I., 52, sono stati trovati in possesso di venti involucri contenenti appunto 5 kg di cocaina e otto sacchetti con 2 kg complessivi di marijuana, oltre a varia sostanza da taglio, bilancini elettronici di precisione, due macchine per confezioni sottovuoto e una pressa idraulica per realizzare panetti compressi di sostanza stupefacente.

Nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno trovato anche un vero e proprio arsenale con svariate armi, tutte funzionanti, e un numerosissimo munizionamento di vario calibro. Gli arrestati detenevano in casa un fucile semiautomatico Winchester Magnum calibro 300, una “doppietta” calibro 12, una doppietta con canne e calcio mozzati calibro 12, un “Moschetto” con baionetta, un’ottica di precisione, 3 cartucciere, oltre ad un manganello telescopico.

I due soggetti sono stati pertanto tratti in arresto e condotti nel carcere di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.