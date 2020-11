Covid, aumentano i casi nelle carceri: oltre 230 nel Nord Ovest

Aumentano i contagi da Coronavirus nelle carceri di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Gli ultimi dati parlano di 145 positivi tra il personale della polizia penitenziaria e 88 detenuti: 50 in Piemonte, 20 in Liguria e 18 in Valle d'Aosta.

Alla luce di questi dati, l'Osapp, Organizzazione Sindacale autonoma di polizia penitenziaria, sollecita l'esecuzione dei tamponi per tutto il personale e chiede ai governatori delle tre Regioni di emanare apposita delibera affinché gli istituti di pena che hanno acquistato i tamponi possano effettuarli a tutti gli agenti della polizia penitenziaria.