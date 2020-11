Tav, il tunnel di base ha raggiunto (in territorio francese) i 10 chilometri

Ha raggiunto i 10 chilometri, in territorio francese, lo scavo del 'tunnel di base', la galleria che sarà utilizzata per il passaggio dei treni della nuova linea Torino-Lione' mentre sempre oltralpe, ad Avrieux, stanno partendo gli scavi per i pozzi di ventilazione che serviranno a garantire la ventilazione nel tunnel, che a fine lavori sarà lungo complessivamente 57,5 km.

Se ne parla nel secondo numero del videomagazine 'Telt at work', realizzato dal promotore pubblico incaricato di costruire e gestire l'infrastruttura. Nel magazine si fa il punto sui finanziamenti che nel prossimo Grant Agreement potrebbero arrivare fino al 50%, ci sono interviste a François Ravasio, sindaco di Saint Julien Montdenis, il comune nel cui territorio ci sarà l'imbocco del tunnel sul versante francese, e Pierre Mille, presidente Association des Riverains.

Il Direttore procedure, accordi e concertazione Francia di Telt, Xavier Darmendrail, spiega il lavoro che si sta facendo con la Démarche Grand Chantier.