"Sono amico dei mafiosi: dammi i soldi". I carabinieri salvano un parrucchiere della Crocetta dall'incubo

Per incutere paura ed estorcere soldi si faceva forza di presunte "amicizie" con importanti esponenti di clan mafiosi. Questo però non gli è bastato per evitare le manette ai polsi quando i carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di estorsione.

A finire nei guai è un 43enne di Torino, che aveva preso di mira un parrucchiere della Crocetta. A lui continuava a chiedere soldi - il pizzo, insomma - per evitare guai peggiori. Un incubo iniziato nel gennaio del 2018 e proseguito fino a quando il negoziante, stufo di continuare a pagare o a fornire auto di lusso, ha avuto la forza di denunciare il tutto alle forze dell'ordine, in particolare ai carabinieri di Nichelino, dove risiede.

E' così scattata la trappola: l'ennesimo appuntamento per consegnare una cifra importante al malvivente, circa 300 euro. Ma quando l'estorsore si è trovato con i soldi in mano, è arrivata anche la fine delle sue attività criminali.

In quell'occasione, i carabinieri hanno trovato anche un Suv che il parrucchiere aveva affittato a favore del suo aguzzino, due Rolex, 15mila euro in contanti, coltelli, un machete e diverse pistole false.

Le indagini però sono proseguite per approfondire l’intera vicenda ed è emerso che l'uomo aveva dovuto dare al suo aguzzino circa 50mila euro, nel corso degli anni. E come a finire nel mirino non fosse stato solo il parrucchiere, ma anche la moglie e la figlia.