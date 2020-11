Filovent vi porta in Croazia

A sole poche miglia nautiche dalle coste italiane e lambita dalle azzurre acque del Mare Adriatico, si trova la Croazia che, soprattutto nell'ultimo periodo, è riuscita ad attirare a sé sempre più turisti provenienti sia dall'Italia che da tutto il resto d'Europa oltre che del mondo.

Forte anche di una certa economicità dei prezzi, la Croazia rimane fermamente stabile tra le Top Ten delle migliori mete che migliaia di italiani scelgono per le loro vacanze estive.

Questo è poi particolarmente vero per gli appassionati del fantasy perché la città fortificata di Dubrovnik, rinomata località marittima situata nella parte meridionale del Paese, è divenuta ancora più celbre perché è stata scelta come location per “Approdo del Re” nella famosa serie HBO “Il Trono di Spade”.

Ma ovviamente non è tutto serie televisive, ma bensì un tesoro storico, culturale e naturalistico tutto da scoprire come testimoniano, per esempio, i Laghi di Plitvice, Parco Nazionale della Cherca, Palazzo di Diocleziano, Corno d'Oro, l'isola di Lacroma, la Grotta Blu, le Isole Brioni, la capitale Zagabria oppure anche le città di Zara, Sebenico, Pula e Splato.

Per visitare quindi tutte queste fantastiche mete sarebbe consigliabile farlo via mare per poter cambiare ogni giorno località ed apprezzare appieno tutte le bellezze che la Croazia è in grado di offrire.

Solitamente si tratterebbe di una scelta piuttosto costosa, noleggiare una barca non è spesa da tutte le tasche, ma dovete sapere che risparmierete un bel po' ed avrete anche un servizio davvero al top se vi affiderete a Filovent Croazia ! Vediamo dunque insieme in che maniera conviene.

Infatti Filovent è l'unico sito fatto su misura per rispondere alle diverse esigenze di ogni cliente facendo sì che trascorra la migliore vacanza di sempre. Ovviamente, e questo conviene sempre ricordarlo, con una comodità ineguagliabile ed al miglior prezzo possibile.

Filovent può dunque contare su una grandissima flotta di 1780 imbarcazioni diverse appartenenti, a loro volta, a 231 costruttori per un totale complessivo di ben 18.000 barche charter, niente male come eterogeneità, ma non è certo finita qui!

Infatti potrete selezionare il modello di imbarcazione che più vi piace tra quelli presenti sul sito come la più classica barca a vela o a motore, l'immancabile catamarano, lo stiloso yacht, il fantastico caicco oppure la houseboat senza dimenticare che potrete anche decidere se avere a bordo con voi anche un esperto skipper.

Inoltre vi ricordiamo che, a breve, sarà disponibile anche l'opzione crociera alla cabina per rendere la vostra vacanza ancora più comoda.

Sul sito di Filovent potrete poi calcolare in maniera totalmente gratuita il vostro preventivo, scegliere l'imbarcazione, prenotare lo skipper, selezionare la data di partenza e di ritorno e, infine, partire in direzione Croazia.

Se poi doveste avere qualsiasi tipo di dubbio, allora vi potrete rivolgere agli esperti di Filovent telefonando direttamente allo 02 94 75 32 59 tenendo sempre a mente gli orari di apertura (dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.00).