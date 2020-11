Nichelino, da domani al via servizio di "telefono amico" per gli anziani soli

La seconda ondata del coronavirus, il Piemonte zona rossa e le restrizioni delle ultime settimane hanno creato problemi e disagi soprattutto agli anziani, specie a quelli soli.

Ed allora a Nichelino l'Amministrazione ha deciso a partire da domani, lunedì 23 novembre, di dare il via ad un servizio di "telefono amico" per coloro che sono in casa e si sentono soli o trascurati. Il servizio, organizzato dal Comune con l'impegno dell'assessorato alla Terza Età e il coinvolgimento dei comitati di quartiere, vedrà i volontari rispondere alle chiamate di chi vorrà scambiare qualche chiacchiera in compagnia, anche se a distanza.

Il numero da comporre è il 3204391524. I volontari saranno disponibili sette giorni su sette dalle ore 16 alle 18.30.