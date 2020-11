Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative in programma a Chieri

Il 25 novembre ricorre la «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne» istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Anche il Comune di Chieri è in prima fila nella battaglia contro tutte le discriminazioni sociali e le violenze di genere, e per l’occasione promuove alcune iniziative di sensibilizzazione e denuncia di ogni forma di violenza, fisica e psicologica.

"Nel 2020 nel nostro Paese sono stati commessi 60 femminicidi. Non sono vittime lontane. Alcune di queste donne vivevano vicino a noi. Si chiamavano Barbara Gargano e Aurora Accastello di Ceretto di Carignano, Maria Masi di Venaria Reale, Eufrosina Martini di Carmagnola, Cristina Messina di Volvera, Bruna Demaria di Beinasco", afferma il Sindaco Alessandro Sicchiero. "Con una sconcertante frequenza le cronache ci raccontano di donne vittime di violenza, di abusi, di minacce, di stalking. Donne la cui vita, libertà e dignità vengono offese, talvolta cancellate. E il lockdown dei mesi scorsi e l’emergenza sanitaria e sociale determinata dalla pandemia stanno esasperando situazioni familiari e di convivenza già difficili, aumentando il rischio di violenze domestiche".

"Voglio ricordare che a Chieri opera il Centro InRete, di fronte alla Biblioteca Civica, che presta attività di accoglienza, ascolto e consulenza, e che presso la Compagnia dei Carabinieri c’è una stanza protetta per raccogliere le denunce, nonché uno spazio dedicato ai bambini che spesso accompagnano queste donne. Con le iniziative promosse dal Comune per questa Giornata vogliamo ricordare l’importanza del ruolo delle istituzioni e della comunità tutta, perché la sfida è prima di tutto culturale: solo una vera e profonda cultura del rispetto costituisce il vaccino alla violenza, anche a quella che non lascia lividi ma ferisce mente e anima".

Da mercoledì 25 novembre a domenica 29 novembre, il campanile di San Giorgio sarà illuminato di arancione. Una sedia rivestita di un drappo rosso e delle scarpe rosse saranno posizionate in Municipio.

Il sito istituzionale e i profili social del Comune @comunechieri e @ChieriOn ospiteranno un video con riflessioni, letture e interventi delle 9 Consigliere comunali di maggioranza e minoranza (Giulia Anfossi, Elisabetta Balbiano D’Aramengo, Clara Bramardi, Emma Fasano, Gaia Gunetti, Manuela Olia, Daniela Sabena, Rachele Sacco, Maria Tagliavia). Il video sarà proiettato in apertura della seduta del Consiglio comunale convocato il 26 novembre.

Per l’occasione è previsto anche un contributo dell’autrice e attrice Laura Curino.