Come rafforzare il tuo matrimonio nonostante il Coronavirus

Bisogna ormai accettare che la quarantena forzata in casa e il coprifuoco potrebbero essere motivo di tensione accesa in casa, tra marito e moglie.

La pandemia di coronavirus ha cambiato in modo significativo la vita come la conoscevamo solo pochi mesi fa. La chiusura di attività commerciali, la perdita di posti di lavoro e l'imposizione di ordini casalinghi combinati con restrizioni per evitare luoghi pubblici hanno aumentato lo stress e l'ansia. Per le coppie sposate, l'impatto a lungo termine può mettere a repentaglio la sopravvivenza di molti matrimoni.

I coniugi trascorrono generalmente più tempo separati che insieme durante la settimana. Se uno o entrambi i coniugi lavorano fuori casa, le coppie potrebbero stare insieme brevemente la mattina, per alcune ore dopo la fine della giornata lavorativa e di continuo durante il fine settimana.

Quella routine è cambiata quando le aziende chiudevano o richiedevano ai dipendenti di lavorare da casa e quando venivano emanati gli ordini di rifugio sul posto. Per molti coniugi, la nuova normalità è diventata il confino a casa insieme 24 ore al giorno per tutta la settimana.

Stare troppo tempo insieme non è necessariamente una buona cosa, soprattutto in un piccolo spazio vitale. Aggiungere la responsabilità di sorvegliare anche i bambini costretti a rimanere a casa a causa della chiusura delle scuole e lo stress si moltiplica.

Le preoccupazioni per le finanze o per la salute di un familiare stretto o allargato e la ristrutturazione delle routine e delle faccende domestiche aumentano le tensioni già crescenti.

Molte coppie con forti legami e capacità di “coping” resisteranno alla pandemia e rimarranno intatte. Tuttavia, i paesi che stanno ora allentando le restrizioni obbligatorie sui rifugi segnalano aumenti significativi nelle richieste di divorzio.

Molti terapisti e avvocati si aspettano che la stessa tendenza prenda piede pure in Italia, soprattutto in vista delle festività che potremmo essere costretti a viverci in quasi totale lockdown.

Affinché molti matrimoni sopravvivano a questa pandemia, sarà necessario uno sforzo supplementare per adottare misure progettate per gestire e ridurre lo stress e l'ansia creati da situazioni di vita ristrette.

Una buona comunicazione è essenziale per il successo di ogni matrimonio in circostanze normali. Con i coniugi che trascorrono molto più tempo insieme, comunicare i sentimenti, i bisogni personali e le esigenze della vita quotidiana è ancora più fondamentale per la relazione.

Non lasciare che le piccole cose si accumulino finché non senti il ​​bisogno di scatenare una valanga di lamentele e rimostranze tutte in una volta. Se ti senti sopraffatto, sii onesto e discuti la causa dei tuoi sentimenti con il tuo coniuge.

Discuti il ​​ruolo che ogni genitore assume nell'educazione dei tuoi figli o lavora per evitare che uno sia il "cattivo" sull'altro.

Per evitare scontri emotivi, sii sincero con il tuo coniuge su problemi o comportamenti che potrebbero creare stress. Cerca di escogitare un piano per affrontare i conflitti qualora dovessero sorgere e prendi un impegno reciproco per affrontare le frustrazioni in modo non offensivo.

