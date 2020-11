Coronavirus, il gruppo Pd di Rivoli: "Lavoriamo sulle proposte di commercianti e attività per uscire dall'emergenza"

Il Gruppo Pd di Rivoli chiama a raccolta tutte le forze politiche per aiutare la città ad uscire, quanto prima, dall'emergenza economica che sta seguendo quella sanitaria, a causa della seconda ondata del coronavirus.

"Stiamo attraversando un periodo difficilissimo. Per la seconda volta ci troviamo ad affrontare una sfida sanitaria importante con grandissime ripercussioni sul lavoro. Nella speranza di superare l’emergenza senza avere ricadute sulla salute, bisogna sicuramente pensare al dopo. Ma soprattutto come arrivare al dopo", sottolinea in una nota il Gruppo del Pd in Consiglio comunale.

"Oggi troppe sono le incertezze: le norme confuse, la burocrazia, i problemi che affliggono le attività commerciali. Al di là delle attività costrette a chiudere, tutti risentono della crisi economica dovuta al Covid. Gli aiuti non sono sempre sufficienti e a volte inesistenti. Spesso ci chiediamo dove siano le istituzioni, perché a volte basterebbe poco per essere di aiuto", spiegano i dem di Rivoli.

"Come Gruppo ci siamo resi disponibili a collaborare con il Sindaco della nostra Città con proposte e aiuti a chi sta patendo fisicamente ed economicamente. Abbiamo proposto con una nostra mozione di stanziare una parte consistente del contributo ricevuto dal Governo a sostegno delle locazioni per tutte le attività commerciali del territorio (esercizi di vicinato e pubblici esercizi). Un sostegno aggiuntivo a quello erogato dal Governo per sostenere le attività del territorio. Il contributo potrà essere modulato tra le attività chiuse, quelle aperte con riduzione del servizio e quelle rimaste attive. Ma erogato, se pur con entità diverse, a tutte le attività che ne faranno richiesta. La crisi commerciale che sta colpendo il territorio ricade su tutte le attività senza distinzione di tipologia".

"Ma le migliori proposte possono essere quelle che arrivano da chi vive l’attività tutti i giorni", aggiungono gli esponenti dem. "Abbiamo quindi scritto a diversi commercianti rivolesi dando la nostra disponibilità ad ascoltare quello che potrebbe essere messo in atto come soluzione per tutti. Proposte su cui lavorare e di cui ci facciamo carico per metterle in pratica nella nostra Città".

"Uniamo le forze e riduciamo la distanza tra i cittadini e la politica, perché la politica ha senso di esistere se vicina ai problemi di tutti i giorni. E’ possibile contattarci via mail all’indirizzo info@pdrivoli.it o tramite telefono e Whatsapp al numero 3318379624", concludono gli esponenti del Pd rivolese.