Ristori ter, M5S, Serritella: "400 milioni ai Comuni per aiuti alimentari, in Piemonte più di 24”

“Ammontano a 400 milioni di euro le risorse inserite nel decreto Ristori ter e destinate ai Comuni italiani per fornire gli aiuti alimentari e buoni spesa per le famiglie e i cittadini piombati in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Il Comune di Torino potrà disporre di 4.624.012,40 euro, il Piemonte in tutto avrà 24.017.217,39“. Lo afferma in una nota il parlamentare del Movimento 5 Stelle Davide Serritella, commentando l’ulteriore pacchetto di interventi contenuti nel dl Ristori ter.

“Il rinnovo di questo intervento è l’ennesima dimostrazione che gli interventi di politica sociale voluti dal MoVimento 5 Stelle con il ministro Catalfo vanno nella direzione di non lasciare nessuno indietro”.