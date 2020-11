"Arrestatemi, ho una pistola", 31enne si costituisce ai carabinieri di Barriera di Milano

Un'intenzione di costituirsi che lo ha portato alle manette e l'accusa di porto illegale di armi e munizioni e per ricettazione. Dopo aver citofonato ai militari, infatti, l'uomo è stato perquisito e nel suo zaino sono state effettivamente trovate una pistola semiautomatica e ben 67 munizioni di diverso calibro.

Dai successivi accertamenti svolti dai carabinieri è emerso che la pistola era stata rubata nel marzo del 2018 da un’abitazione di Carmagnola. Al momento dell’arresto il giovane non ha specificato le motivazioni che lo hanno portato a consegnarsi ai carabinieri.



L’arma sarà inviata al Ris di Parma per verificarne l’utilizzo in recenti episodi delittuosi occorsi a Torino e provincia.