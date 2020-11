Rubati pc dalla scuola media "Primo Levi" di Rivoli: servivano per la didattica a distanza

Furto questa notte nella scuola media "Primo Levi" di via Sestriere, a Rivoli. I ladri si sono introdotti nell'istituto portando via nove personal computer. Un danno economico per l'istituto, che nell'immediato rende difficile il prosieguo delle lezioni a distanza.

Infatti, a eccezione degli studenti delle prime classi, che continuano a frequentare in presenza, gli allievi delle seconde e delle terze rientrano nel programma della didattica a distanza.

"I computer servivano per la didattica a distanza, oggi le lezioni sono saltate, da domani proveremo ad aggiustarci utilizzando i pc personali ma ne servono di nuovi con urgenza". É il commento di Alessandra Atanasio, dirigente scolastico della "Primo Levi" di Rivoli, che nel pomeriggio si recherà in Commissariato per denunciare l'accaduto.

"Dispiace che il furto sia avvenuto senza alcuna effrazione, come se qualcuno sapesse in che modo entrare. Da domani ho chiesto ai docenti di portare i propri computer, intanto chiederemo nuovi finanziamenti per acquistare, ma temo che i tempi potrebbero essere lunghi".