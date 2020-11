Esce da un locale con un panino "fuori orario": gli agenti chiudono l'esercizio in via Berthollet

Tradito da un panino. Quello con cui è stato sorpreso un uomo mentre stava uscendo da un locale di via Berthollet nella serata di veverdì. A notarlo alcuni agenti di Polizia che sono intervenuti e hanno sospeso l’attività di somministrazione di bevande e alimenti. L’esercizio è stato chiuso per un giorno.

Il locale, uno tra i più noti per la vendita di cibo etnico, ha continuato a somministrare alimenti e bevande oltre le 22.15. Da qui il controllo dei poliziotti. Il titolare è stato sanzionato per la vendita d’asporto di alimenti e bevande dopo le 22 in ottemperanza alle prescrizioni di contenimento del contagio nei luoghi che effettuano servizio di ristorazione.