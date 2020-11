Rapina in un market di via Madama Cristina: arrestato un 34enne venezuelano

Un venezuelano di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Salvario dopo aver messo a segno una rapina in un supermercato di via Madama Cristina.



L'uomo, senza fissa dimora ma regolarmente in Italia, si era impossessato di alcuni prodotti, ma è stato notato e scoperto da un addetto alla sicurezza del negozio. L'uomo della security è stato però aggredito e il ladro è riuscito a scappare, ma è stato presto raggiunto dalle auto dei militari che lo hanno bloccato a poca distanza.



Il rapinatore ha anche tentato di resistere anche ai militari intervenuti per fermarlo, colpendoli con calci e pugni. Ma alla fine si è ritrovato con le manette ai polsi.