Cambio al vertice della Scuola Allievi Carabinieri di Torino: "Questi ragazzi hanno tanto da dare all'Italia"

Cambio al vertice della Scuola Allievi Carabinieri di Torino. Questa mattina, nel corso di una cerimonia al palazzetto dello sport ‘Gianni Asti’ di Parco Ruffini si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della Scuola tra il colonnello Giovanni Spirito e il colonnello Giuseppe Carubia.

374 allievi

Un momento a cui hanno preso parte 374 allievi, di cui 117 donne. Negli ultimi quattro anni presso la caserma Cernaia, dove ha sede la Scuola Allievi, si sono svolti sei corsi per la formazione di base dei carabinieri effettivi oltre a 3 corsi per Atleti e due corsi che hanno visto sugli stessi banchi gendarmi francesi e carabinieri.

"In quasi quattro anni - ha ricordato il colonnello Spirito - alla guida della scuola si sono avvicendati circa 2.500 ragazzi e ragazze, che hanno tanto da dare al paese. A questi 374 giovani dico che l'Arma crede in loro: sono pronti ad affrontare un mestiere prestigioso, ma impegnativo".

Per il colonnello Carubia si tratta di un ritorno "molto gradito": era stato infatti alla Compagnia di Torino San Carlo. "Oggi si parla di sicurezza - ha osservato - in un modo più ampio: la missione delle forze di polizia è sempre più impegnativa".

E sul fenomeno dello spaccio, che ha colpito zone come San Salvario, dove anche in pieno giorno è possibile incontrare pusher e tossici di crack, ha aggiunto: "Questo fenomeno criminale si combatte con la prevenzione e repressione. La prima è fatta sia prossimità che di informazione alla cittadinanza sui rischi per la salute dell'individuo, mentre la seconda è portata avanti con la magistratura".