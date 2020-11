Torino, primo giorno "arancione" e la domenica porta tanta gente nelle vie del centro

Primo giorno "arancione" per Torino (così come il resto del Piemonte) e subito l'effetto è sotto gli occhi di tutti: molte più persone in strada, complice anche il fatto che si tratta di un "debutto" domenicale e quindi la gente ha più tempo libero.



Persone che, almeno in queste prime ore del giorno, hanno sfruttato fin dal primo momento la possibilità di uscire di casa senza più la necessità di giustificare il proprio spostamento con motivazioni di necessità. Ecco così che via Roma, via Lagrange e le altre strade dello shopping sembrano voler recuperare il tempo perduto, visto che l'altra grande novità della zona arancione è la possibilità di apertura anche per quei negozi che in un primo momento non erano considerati "indispensabili".

Il risultato sono molti clienti in coda davanti ai negozi, oppure fuori dai bar per una consumazione take away (questo rimane come durante la zona Rossa). Tante le offerte e i prezzi scontati, ma anche la voglia di fare acquisti in vista del Natale, data l'incertezza che potrebbe caratterizzare le settimane a venire.

Voglia di uscire anche in altre vie poco distanti dal centro, come la zona pedonale di via Monferrato, alle spalle della Gran Madre. Anche qui, insieme alle passeggiate, si notano molte persone in coda vicino ai dehors e davanti alle vetrine dei negozi costretti a rimanere chiusi fino a ieri.