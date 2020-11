Motociclista perde il controllo della moto nel curvone delle 100 lire: ricoverato in prognosi riservata

Ieri sera in corso Don Luigi Sturzo, direzione lungo Stura Lazio, nel cosiddetto ‘curvone delle 100 lire’ si è verificato un grave incidente stradale che ha avuto come protagonista un motociclista.

Il biker, in sella a una Kawasaki 900, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo a metà della curva ed è caduto andando a urtare il guard-rail. Si tratta di un cinquantacinquenne di nazionalità italiana che è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale ‘CTO’ in codice rosso.

Il personale medico di turno, vista la gravità delle lesioni riportate, ha stilato un certificato di prognosi riservata.

Sul posto per il servizio di viabilità sono intervenute più pattuglie della Polizia Municipale, mentre i rilievi dell'incidente sono stati affidati alla Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile.