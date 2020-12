Carmagnola, erogazione buoni per il sostegno alle spese alimentari

Nel corso della seduta di giunta del 27 novembre, l’amministrazione comunale di Carmagnola ha varato una serie di interventi economici per il sostegno alla spesa dei carmagnolesi. Le diverse misure hanno l’obiettivo di venire incontro alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid e di sostenere il commercio locale, provato dalle chiusure e limitazioni imposte dalla collocazione del Piemonte in zona rossa.

Come già nella prima fase della pandemia, sono numerosi i nuclei famigliari che stanno riscontrando difficoltà economiche. Il Comune mette perciò a disposizione circa 170.000 Euro che saranno erogati secondo 3 differenti linee di distribuzione per il sostegno alla spesa alimentare delle famiglie colpite dalla crisi.

Le tre linee di distribuzione si differenziano per modalità di erogazione e pubblico cui si rivolgono:

1- Buoni erogati con Satispay: ne hanno diritto le famiglie che hanno usufruito già nella prima fase della pandemia delle misure a sostegno alla spesa alimentare attraverso l’erogazione di credito sull’app Satispay. Questi utenti non devono presentare alcuna domanda e l’erogazione del credito avverrà in modo automatico attraverso l’applicazione, nel corso del mese di dicembre.

2 – Buoni cartacei che saranno consegnati personalmente ai soggetti che nella prima fase della pandemia hanno richiesto e ottenuto il sostegno alimentare attraverso la consegna del pacco spesa. Anche in questo caso, non occorre presentare alcuna domanda, il Comune erogherà automaticamente il sostegno ai nuclei già inseriti nell’elenco in possesso dell’ufficio Politiche Sociali. Le famiglie aventi diritto saranno contattate direttamente dagli uffici per il ritiro dei buoni spettanti.

3 – Buoni cartacei: nuove richieste. I nuclei famigliari che non hanno richiesto o percepito sussidi alla spesa alimentare nella prima fase della pandemia e che si trovino ora in difficoltà possono presentare domanda di erogazione di buoni spesa alimentare cartacei compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet www.comune.carmagnola.to.it. La richiesta va inviata all’ente entro il 31/12/2020. L’erogazione dei buoni avverrà a partire dall’11 gennaio 2021.

I buoni saranno spendibili per la spesa alimentare presso gli esercizi commerciali carmagnolesi.

Ulteriori informazioni disponibili sul sito internet www.comune.carmagnola.to.it