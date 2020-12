Si aggirano nei parcheggi trafugando pneumatici: arrestata una coppia

Era da poco passata l’una di notte in via Campiglia quando la pattuglia del commissariato Madonna di Campagna ha notato un veicolo fermo in seconda fila. A bordo dell’auto una donna, una romena di 39 anni, seduta dal lato conducente, e un uomo, quarantenne sua connazionale, che passeggiava vicino alle macchine parcheggiate.

Alla vista della Volante, l’uomo è salito rapidamente a bordo e l’autista è ripartita a forte velocità. Bloccati pochi metri più avanti, veicolo e occupanti sono stati controllati. Sui sedili posteriori i poliziotti hanno trovato tre pneumatici, tre kit di riparazione, una tenaglia, tre chiavi inglesi e una cassetta da lavoro. All’altezza del poggiapiedi anteriori era stato nascosto un cric, un kit catene, un paio di guanti da lavoro e una torcia a led.

Presumendo che i due avessero appena perpetrato un furto, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo dei parcheggi limitrofi, appurando la presenza di 4 auto danneggiate. Una, nello specifico, si presenta priva di 3 pneumatici, appoggiata su alcuni copertoni usurati. L’unica gomma ancora montata corrispondeva a quelle rinvenute nel veicolo degli stranieri. Le altre automobili parcheggiate si presentavano con i finestrini infranti e rovistate al loro interno.

I due sono stati arrestati per furto aggravato e sanzionati per aver violato le prescrizioni dell’attuale dpcm.